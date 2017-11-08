Житель Башкирии нанес мужчине смертельные удары дверцей холодильника и глушителем от машины Фото: автор Житель Башкирии нанес мужчине смертельные удары дверцей холодильника и глушителем от машины Фото: автор

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Стерлитамакский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, который умышленно избил до смерти потерпевшего. Он использовал в качестве оружия подручные предметы.

В пресс-службе Верховного суда РБ сообщили подробности дела: в Стерлитамаке ночью 1 сентября прошлого года в квартире жилого дома из-за личной неприязни поссорились двое мужчин. Обвиняемый нанес потерпевшему около 20 ударов по голове и телу. Он бил руками, ногами, а также дверцей от холодильника и глушителем от машины, используя последние в качестве оружия. Жертве избиения были причинены смертельные повреждения.

Среди смягчающих обстоятельств суд признал явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение морального вреда потерпевшей, наличие на иждивении малолетних детей и отца, имеющего инвалидность. Было учтено и мнение пострадавшей стороны о назначении мягкого наказания. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

В итоге осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима семь лет и шесть месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил.