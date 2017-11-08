Башкирия получила на реализацию федеральных программ 42 млрд рублей Фото: Олег Яровиков Башкирия получила на реализацию федеральных программ 42 млрд рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Башкирия на 1 октября текущего года получила из федерального бюджета на реализацию государственных федеральных программ 42 млрд рублей. Эта сумма больше прошлогодней на 4,9 млрд рублей (рост 13,2%).

Данные озвучил и.о. замминистра экономического развития РБ Айрат Фахретдинов на прошедшем в правительстве заседании межведомственной комиссии по координации взаимодействия республиканских органов исполнительной власти и организаций в формировании и реализации мероприятий федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы.