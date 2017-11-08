Газета «Истоки»: О современных технологиях управления обществом
Газета «Истоки»: О современных технологиях управления обществом Фото: Олег Яровиков
Газета «Истоки»: О современных технологиях управления обществом Фото: Олег Яровиков
УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.
В сорок пятом номере газеты «Истоки» Галарина в авторской колонке «Хоррор для регресса» рассуждает о роли и значении СМИ в современных социальных технологиях управления обществом.
Светлана Гафурова публикует два интервью: с уфимским фотографом Вячеславом Стрижевским и писателем Эдуардом Байковым.
Рубрика «Поэзия» представлена стихами Ольги Чернецкой. В разделе «Проза» читатель найдет рассказ Айдара Хусаинова «Уфимец Петров и знаки судьбы».
Иршат Зианбердин продолжает анализ находок эпохи палеолита в Башкортостане.
В рубрике «По белу свету» Галарина публикует продолжение «Черногорского дневника».