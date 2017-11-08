Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.45 ↑

EUR 67.76 ↑

8 ноября Среда

Уфа   °

Газета «Истоки»: О современных технологиях управления обществом

КУЛЬТУРА

Газета «Истоки»: О современных технологиях управления обществом Фото: Олег Яровиков

Газета «Истоки»: О современных технологиях управления обществом Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В сорок пятом номере газеты «Истоки» Галарина в авторской колонке «Хоррор для регресса» рассуждает о роли и значении СМИ в современных социальных технологиях управления обществом.

Светлана Гафурова публикует два интервью: с уфимским фотографом Вячеславом Стрижевским и писателем Эдуардом Байковым.

Рубрика «Поэзия» представлена стихами Ольги Чернецкой. В разделе «Проза» читатель найдет рассказ Айдара Хусаинова «Уфимец Петров и знаки судьбы».

Иршат Зианбердин продолжает анализ находок эпохи палеолита в Башкортостане.

В рубрике «По белу свету» Галарина публикует продолжение «Черногорского дневника».

Теги: Истоки
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть