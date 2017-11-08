УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

ЦИК России просит региональные избиркомы объяснить расхождение в данных о численности избирателей за июль и октябрь этого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда Центризбиркома Николая Булаева.

«Есть информация (о количестве избирателей) на 1 июля 2017 и на 1 октября 2017 года. Есть необходимость разобраться со структурой сбора этих данных, подготовиться к разговору. Каждый регион должен дать пояснение, в чем причина расхождения данных», — цитирует агентство Николая Булаева.

По его словам, необходимо понять, откуда берутся не столь существенные, но всё же расхождения, как в «плюс», так и в «минус».

Николай Булаев порекомендовал главам региональных избиркомов не пропускать мероприятия ЦИК России.