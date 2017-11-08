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Минтруд Башкирии назвал средний размер пособия по безработице в регионе

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Минтруд Башкирии назвал средний размер пособия по безработице в регионе Фото: Олег Яровиков

Минтруд Башкирии назвал средний размер пособия по безработице в регионе Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минтруд Башкортостана назвал средний размер пособия по безработице в республике за октябрь. По сравнению с сентябрем он незначительно снизился и составил 4175 рублей.

Минимальный размер пособия равен сейчас 977,5 рубля, максимальный — 5635.

«По состоянию на 1 ноября, минимальный размер пособия по безработице получают в регионе 7,1 тысячи человек, максимальный — 12,3 тысячи официально зарегистрированных безработных», — сообщила агентству «Башинформ» пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Роза Кузьменко.

Теги: Минтруд, пособие по безработице
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