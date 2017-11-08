В Башкирии пчеловодов обяжут оформлять ветеринарно-санитарный паспорт на каждую пасеку Фото: Олег Яровиков В Башкирии пчеловодов обяжут оформлять ветеринарно-санитарный паспорт на каждую пасеку Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане устанавливаются карантинные меры для завозимых на территорию республики пчелиных семей и маток неизвестного происхождения из других регионов и стран. Депутаты регионального парламента планируют принять на ближайшем пленарном заседании изменения в региональный закон «О пчеловодстве». Законопроект был принят республиканским парламентом в первом чтении летом этого года. Сегодня члены Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию рассмотрели его во втором чтении с учетом поправок, сообщили в пресс-службе Госсобрания.

Согласно документу, для каждой пасеки необходимо будет оформление ветеринарно-санитарного паспорта. Для пчеловодов предусмотрена обязанность при обнаружении больных или подозреваемых в заболевании пчел информировать об этом государственную ветеринарную службу республики. Законопроект также предусматривает установление общественного контроля в области пчеловодства и переработки его продукции.

«Данная инициатива нацелена на защиту пчеловодства и бортничества — традиционных для нашей республики промыслов, — прокомментировал председатель Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев. — Благодаря уникальным природным условиям и длительной селекции в республике сформировалась своя порода пчел, устойчивая к местным климатическим условиям, работающая с высокой продуктивностью, производящая высококачественный мед. Неразумно было бы сейчас загубить этот многовековой селекционный труд, допустив распространение на территории республики опасных болезней медоносных пчел, которые завозятся из других стран и регионов. Предложенные в законопроекте карантинные меры призваны защитить башкирскую пчелу. Недавняя ситуация с выявленным на территории республики ящуром продемонстрировала, насколько важно, во-первых, законодательное обеспечение карантинных мер, во-вторых, их неукоснительное соблюдение. Это касается аграрного комплекса в целом и пчеловодство не должно быть исключением».

Спикер регионального парламента отметил, что предложенные законопроектом меры нацелены также и на защиту качества продукции пчеловодства.

«В проекте закона прописана ответственность производителей за качество меда, недопустимость фальсификации продуктов пчеловодства, — сказал Константин Толкачев. — Бренд «Башкирский мед» известен далеко за пределами республики, ценится не только в других регионах России, но и за рубежом. Недопустимо, чтобы под этим брендом продавался мед низкого качества, а тем более фальсифицированные товары, которые не соответствуют ГОСТу и медом в действительности не являются. Здесь уже речь идет о защите с помощью данного законопроекта интересов и здоровья граждан, которые являются конечными потребителями продукции пчеловодства».