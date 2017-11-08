В Уфе торжественно открыли мемориальную доску бывшему министру внутренних дел Башкирии Анасу Хасанову Фото: автор





















В Уфе торжественно открыли мемориальную доску бывшему министру внутренних дел Башкирии Анасу Хасанову Фото: автор

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе днем 8 ноября состоялась церемония открытия мемориальной доски первому председателю Законодательной палаты Госсобрания — Курултая Башкортостана, бывшему министру внутренних дел республики генерал-лейтенанту внутренней службы Анасу Хасанову. Мероприятие прошло в канун 100-летия советской милиции и в год 80-летия со дня рождения генерала.

Памятная табличка появилась на доме №40/1 по улице Кирова, где жил Анас Хасанов. В этом же здании на первом этаже размещен музей, посвященный его жизни и службе.

В мероприятии приняли участие председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачёв, министр внутренних дел по РБ Роман Деев, советник министра по работе с ветеранами генерал-майор милиции в отставке Винер Газеев, председатель Общественного совета при МВД по РБ Айрат Халиков, родственники и сослуживцы, ветераны органов внутренних дел, действующие сотрудники регионального МВД, представители общественности, СМИ.

Открывая церемонию, генерал-майор полиции Роман Деев сказал, что увековечивание памяти об этом руководителе послужит нравственным ориентиром для подрастающего поколения граждан и молодых сотрудников органов внутренних дел, как пример верности избранной профессии и служебному долгу.

«Открытие мемориальной доски генерал-лейтенанту внутренней службы Анасу Хасанову является знаменательным событием не только для правоохранительных органов, но и в целом для жителей нашей многонациональной республики, — отметил Роман Деев. — Анас Габбасович начал службу рядовым милиционером, прошел все ступени службы. Работая в условиях тех лет, развивал современные подходы к решению задач правоохранительной направленности, внедряя новую технику, передовые формы и методы борьбы с преступностью. В марте 1995 года был избран председателем Законодательной палаты Госсобрания — Курултая РБ. На этом посту он приложил много сил для развития нормативной базы республики».

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев подчеркнул, что Анас Хасанов обладал особым профессионализмом, особым даром и умением сплотить и организовать сотрудников органов внутренних дел.

«Мы собрались здесь, чтобы принять участие в чествовании памяти замечательного сына башкирского народа, человека, много сделавшего для системы Министерства внутренних дел, стоявшего у истоков формирования профессионального парламентаризма нашей республики, Анаса Габбасовича Хасанова. Работая на самых различных участках правоохранительной деятельности, он всегда с успехом выполнял порученное дело. И не случайно, что Анас Хасанов был назначен министром внутренних дел республики, — сказал председатель Госсобрания РБ. — Именно он стоял у истоков новой системы законодательства, которая обеспечивала переход республики к рыночным отношениям. Мы и сейчас пользуемся той законодательной базой, которая была сформирована в период работы Законодательной палаты, когда ею руководил Анас Хасанов».

С воспоминаниями о генерале Хасанове выступили его вдова, доктор биологических наук, профессор Зилара Хасанова и дочь, доктор биологических наук, профессор Лиля Хасанова.

Участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске генерал-лейтенанту.

Анас Габбасович Хасанов родился 18 мая 1937 года в деревне Нижнехозятово Чишминского района. Его детство пришлось на годы войны. После школы его призвали в ряды Советской Армии. После увольнения в запас Анас Хасанов пришел в органы милиции, начав службу рядовым милиционером в Кировском районном отделе внутренних дел Уфы. Окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции. Службе посвятил 38 лет. Совмещая работу и учебу, окончил Свердловский юридический институт и высшие академические курсы при Академии МВД СССР. В 1971 году назначен начальником Кировского РОВД Уфы. В 1980 году выдвинут на должность замминистра, в 1989 — первого замминистра внутренних дел. С 1990 по 1995 год работал министром внутренних дел республики. Анас Хасанов скончался 11 декабря 1997 года и похоронен на Мусульманском кладбище Уфы.