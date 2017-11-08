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8 ноября Среда

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В Башкирии без вести пропала 14-летняя девочка

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии без вести пропала 14-летняя девочка Фото: vk.com/poiskdeteislv

В Башкирии без вести пропала 14-летняя девочка Фото: vk.com/poiskdeteislv

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уже третьи сутки родители ничего не знают о судьбе 14-летней жительницы Салавата Аллы Кадыровой. Девочка ушла из дома 6 ноября, но в школу не пошла. По словам близких, до девяти часов вечера Алла отвечала на звонки и заверила, что скоро придет. Но дома так и не появилась.

Информацию о пропаже распространили волонтеры группы «Поиск пропавших людей в РБ».

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы до плеч.

Особая примета: с рождения прикрытый левый глаз.

Была одета: в черную куртку, объемный белый шарф (хомут), коричневые ботинки.

Всех, кто видел или что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить по телефонам: 8-927-969-89-19 (волонтеры) или в полицию 02 (со стационарных), 020 (с мобильных).

Теги: поиск пропавших
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