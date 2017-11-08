Из-за африканской чумы свиней Башкирия запретила ввоз свиноводческой продукции из Челябинской области Фото: Олег Яровиков Из-за африканской чумы свиней Башкирия запретила ввоз свиноводческой продукции из Челябинской области Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 7 ноября в четырех районах Башкортостана — Учалинском, Салаватском, Кигинском и Белокатайском — работают ветеринарно-полицейские посты для недопущения завоза свиноводческой продукции из Челябинской области.

Как сообщало агентство «Башинформ», вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Челябинской области. Зараженные животные обнаружены в личных подсобных хозяйствах области. В общей сложности выявлено около 25 голов. Соответствующее сообщение в ветеринарную службу Башкортостана поступило из Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

«Мы оперативно приняли все необходимые меры. Спецпосты работают. Пока ничего не обнаружено. Введено ограничение на завоз свиноводческой продукции из Челябинской области на территории республики. При этом ограничение касается только продукции свиноводства. Запрета на ввоз к нам крупного рогатого скота, птицы, какой-либо другой продукции из Челябинской области нет. Также ограничение не касается продукции одного из свиноводческих комплексов Челябинской области, имеющего четвертый, или максимальный уровень защиты, — рассказал агентству «Башинформ» глава Управления ветеринарии Башкортостана Вакил Буранбаев. — Кроме того, нам назвали непосредственно челябинского поставщика свиноводческой продукции, которая может быть заражена вирусом АЧС. Сейчас мы выясняем, поставляла ли эта компания в наши магазины свою продукцию или нет. Если что-то найдем, будем исследовать и принимать соответствующие меры».