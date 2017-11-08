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8 ноября Среда

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В Башкортостане состоится ежегодный музыкальный конкурс «Ике аккош»

КУЛЬТУРА

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане состоится ежегодный Республиканский музыкальный конкурс «Ике аҡҡош» («Два лебедя»). Традиционный музыкальный проект посвящен творчеству артистки Российской Федерации, народной артистки Башкортостана и Татарстана Фариды Кудашевой и народного артиста БАССР, заслуженного артиста РСФСР, аккордеониста и композитора Бахти Гайсина.

Фестиваль «Ике аҡҡош» проводится по двум номинациям: «Инструментальное исполнительство» и «Сольный вокал». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РБ, конкурс для инструменталистов состоится 10 ноября в Аургазинском районе, на малой родине Бахти Гайсина, конкурс вокалистов — 23 ноября в Чишминском районе, на малой родине певицы.

Выступление победителей «Ике аҡҡош» пройдет в Уфе 2 декабря в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова, где Фарида Кудашева и Бахти Гайсин проработали много лет.

Организаторы мероприятия — Министерство культуры Башкортостана, Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан», РОО «Ассамблея народов РБ», ГБУ «Дом Дружбы народов РБ».

Теги: музыкальные конкурсы, Фарида Кудашева
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