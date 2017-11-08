Фото:





Фото:

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Московский ансамбль башкирского танца «Алтын ай» стал лауреатом Международного московского конкурса молодых исполнителей «Dance Moscow».

«Алтын Ай» представил два танца: «Гульназира» и «Воспоминание». Студенческий коллектив успешно прошел отбор, в котором приняли участие около 80 профессионалов и любителей, и вышел в финал. «Алтын Ай» получил диплом лауреата III степени в номинации «Народно-сценический танец».

Международный московский конкурс «Dance Moscow» проводится для молодых исполнителей классической, народно-сценической и современной хореографии. Девиз конкурса — «Россия — надежда Мира». На заключительном гала-концерте участников оценивали президент конкурса Иосиф Кобзон и другие члены жюри — художественные руководители театров оперы и балеты, государственных академических хореографических коллективов, народные артисты СССР и России, известные балетные критики.

«Всему составу ансамбля «Алтын ай» выражаем благодарность за успешное выступление, сплоченность, достойное представление башкирской культуры на самом высоком уровне! Башкирский танец будет жить вечно, пока есть такие талантливые наследники нашего народа!» — говорит руководитель ансамбля Назир Байзигитов.