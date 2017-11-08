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В Башкирии из-за своей неосторожности мужчина едва не сжег дом и получил ожоги

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии из-за своей неосторожности мужчина едва не сжег дом и получил ожоги Фото: Олег Яровиков

В Башкирии из-за своей неосторожности мужчина едва не сжег дом и получил ожоги Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане накануне вечером произошел пожар в жилом доме деревни Русский Саскуль Гафурийского района. В диспетчерскую службу сигнал о возгорании поступил в 21.07. В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ сообщили, что первыми к месту прибыли пожарные добровольцы Белоозерского сельского совета, следом за ними огнеборцы МЧС — две единицы техники и четыре человека личного состава.

В бревенчатом доме горел пол, имущество и внутренняя отделка. Пожарные ликвидировали огонь в 21.42. В происшествии не обошлось без пострадавшего. 26-летний мужчина получил ожоги и отравление угарным газом. Его доставили в больницу Стерлитамака.

На месте работает дознаватель. Обстоятельства случившегося уточняются. Названа предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Теги: пожар, МЧС
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