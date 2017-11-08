УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Управлении Росреестра по Башкортостану рассказали о том, что представляет собой публичная кадастровая карта (ПКК). Это справочно-информационный ресурс, где отображается информация об объектах недвижимости. Сервис обеспечивает доступ к данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), который содержит следующие сведения: кадастровый номер; адрес; площадь; количество этажей для объектов капитального строительства; назначение для объектов капитального строительства; кадастровая стоимость; категория земель; для земельного участка вид разрешенного использования; информация о зонах с особыми условиями использования и другие.

Как сообщили в регистрационном ведомстве, земельный участок может отсутствовать на публичной кадастровой карте, в двух случаях — он не был поставлен на государственный кадастровый учет, кроме этого у участка отсутствуют четко установленные границы, поскольку не проводилось межевание.

Чтобы выяснить это, необходимо заказать выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок.

Если в выписке будет указано, что границы не установлены, правообладателю следует обратиться к кадастровому инженеру, который проведет межевание и установит точные границы земельного участка. Только после изготовления соответствующих документов возможно подать заявление о кадастровом учете земельного участка как в электронном виде, так и через МФЦ.

Обновление данных на публичной кадастровой карте происходит несколько раз в год — соответственно, сведения о вновь зарегистрированных участках могут появиться на ней не сразу, пояснили в Управлении Росреестра по РБ.