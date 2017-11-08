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Из-за ящура в Башкирии началась досрочная инвентаризация скота

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Из-за ящура в Башкирии началась досрочная инвентаризация скота Фото: Олег Яровиков

Из-за ящура в Башкирии началась досрочная инвентаризация скота Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В двух районах Башкирии — Туймазинском и Буздякском — началась поголовная инвентаризация скота.

Именно в этих районах республики в начале октября был обнаружен вирус ящура. Было изъято и уничтожено 1700 голов скота. Вакцинировано порядка 100 тысяч животных.

На сегодняшний день карантин по ящуру снят во всех населенных пунктах, где он был введен.

«Мы начали инвентаризацию животных именно с этих районов, где был обнаружен вирус ящура. В целом по республике, поголовная инвентаризация скота, как и планировалось, стартует в 2018 году. Она будет вестись в течение всего следующего года. Думаю, что за год мы всё успеем», — сообщил агентству «Башинформ» руководитель Управления ветеринарии Башкортостана — главный ветеринарный врач Вакил Буранбаев.

Как заявлял ранее заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Мухаметдинов, в этих двух районах республики было выявлено значительное количество скота, неучтенного ветеринарами.

«Скорее всего, тот скот, который не заявлялся ветеринарам, мы в дальнейшем компенсировать не будем. На этот раз компенсацию в полном объеме получат все. Скот должен заявляться в обязательном порядке. О его существовании должны знать в муниципалитете. Необходимо страховать все риски. Ответственность должна быть обоюдная, — отмечал вице-премьер. — Мы обязательно примем меры по идентификации скота в республике, особенно КРС. Чипирование или биркование животных будет вестись в обязательном порядке. Да, опыт негативный, но мы должны максимально учитывать все недоработки, чтобы ситуация с ящуром не повторилась. Всё, что можно сделать, чтобы исключить вирус ящура, мы делаем».

Теги: ящур, инвентаризация скота, Управление ветеринарии РБ
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