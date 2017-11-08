Компенсации за уничтоженный из-за ящура скот хватит на покупку нового - Управление ветеринарии Башкирии Фото: ИА "Башинформ" Компенсации за уничтоженный из-за ящура скот хватит на покупку нового - Управление ветеринарии Башкирии Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Той компенсации, которую получили жители республики за изъятый и уничтоженный скот из-за вируса ящура, хватит на покупку новых животных. Об этом агентству «Башинформ» заявил глава Управления ветеринарии Башкортостана Вакил Буранбаев.

Выплаты населению за утраченный скот уже завершены. В общей сложности жители республики получили около 30 млн рублей.

«Деньги выплачены из расчета 130 рублей на килограмм живого веса. В среднем одна корова весит где-то 450 килограммов. Это почти 60 тысяч рублей. За такие деньги нормальную корову можно купить, — отметил он. — Наша помощь жителям будет заключаться в том, что всех купленных животных мы берем на учет, будем бирковать и, если они не привиты, будем вакцинировать».

Как подчеркнул главный ветеринарный врач Башкортостана, в Туймазинском районе действует хорошая инициатива — здесь открыт специальный фонд «Туймазинцы — туймазинцам». С его помощью местные жители могут приобрести уже привитых животных, не выезжая из своего района. Партия вакцинированных овец и КРС уже имеется.

Мало того, если туймазинцы будут покупать именно то поголовье, которое для них специально приготовлено, то район из этого фонда будет помогать безвозмездно, «если у кого-то не хватит суммы на покупку скота».

«Это очень хорошая инициатива со стороны Туймазинского района. Здесь скот уже готовый, привитый, что очень удобно для местных жителей», — добавил Вакил Буранбаев.

Как сообщало агентство «Башинформ», в ходе ликвидации последствий вспышки вируса ящура изъято и уничтожено 1,7 тысячи голов скота. В основном это крупный рогатый скот, козы и овцы.

Вирус ящура был обнаружен в двух районах — Туймазинском и Буздякском.