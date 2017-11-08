Музыковед Башгосфилармонии награждена Благодарностью министра культуры России
Музыковед Башгосфилармонии награждена Благодарностью министра культуры России Фото: БГФ им. Х.Ахметова
Музыковед Башгосфилармонии награждена Благодарностью министра культуры России Фото: БГФ им. Х.Ахметова
УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Уфе, в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова, состоялось официальное награждение. Лектору-искусствоведу (музыковеду), заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан Виктории Симоновой была вручена Благодарность министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского.
Награда присуждена работнику филармонии за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу и приурочена к 75-летию со дня основания Музыкально-литературного лектория БГФ.
Виктория Симонова за 22 года работы в музыкально-литературном лектории подготовила и провела огромное количество программ, которые пользуются успехом у школьников и студентов Уфы, рассказали в БГФ. Лектор-музыковед вела программы Национального симфонического оркестра РБ, Эстрадно-джазового оркестра филармонии, Государственного академического ансамбля танца им. Ф. Гаскарова, Башкирского государственного театра оперы и балета и многие другие. Она является автором сценариев многих мероприятий, в том числе республиканского уровня.