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Музыковед Башгосфилармонии награждена Благодарностью министра культуры России

КУЛЬТУРА

Музыковед Башгосфилармонии награждена Благодарностью министра культуры России Фото: БГФ им. Х.Ахметова

Музыковед Башгосфилармонии награждена Благодарностью министра культуры России Фото: БГФ им. Х.Ахметова

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе, в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова, состоялось официальное награждение. Лектору-искусствоведу (музыковеду), заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан Виктории Симоновой была вручена Благодарность министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского.

Награда присуждена работнику филармонии за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу и приурочена к 75-летию со дня основания Музыкально-литературного лектория БГФ.

Виктория Симонова за 22 года работы в музыкально-литературном лектории подготовила и провела огромное количество программ, которые пользуются успехом у школьников и студентов Уфы, рассказали в БГФ. Лектор-музыковед вела программы Национального симфонического оркестра РБ, Эстрадно-джазового оркестра филармонии, Государственного академического ансамбля танца им. Ф. Гаскарова, Башкирского государственного театра оперы и балета и многие другие. Она является автором сценариев многих мероприятий, в том числе республиканского уровня.

Теги: награждения, Башгосфилармония
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