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8 ноября Среда

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Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Башкирии Кашфильгилем Гадельшин

КУЛЬТУРА

Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Башкирии Кашфильгилем Гадельшин Фото: Пресс-служба театра кукол

Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Башкирии Кашфильгилем Гадельшин Фото: Пресс-служба театра кукол

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Культура республики понесла невосполнимую утрату. В ночь с 7 на 8 ноября ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, режиссер и заслуженный деятель искусств Башкортостана Кашфильгилем Гадельшин. Ему было 98 лет.

Кашфи Файрушевич в общей сложности 12 лет жизни отдал Башкирскому государственному театру кукол. В конце 1950-х годов трудился актером, в 1960-х был режиссером Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури. Стоял у истоков телевидения двух республик: Башкортостана и Татарстана.

«Жизнь была действительно интересной, яркой. Ребятам, которые только решают, кем становиться, могу дать совет: не бойтесь пробовать себя. Но вместе с тем, не стоит слепо доверять авторитетам. Все должно быть проверено жизненным опытом, если не вашим – то родителей или родственников», — сказал Кашфи Гадельшин в одном из своих последних интервью.

Теги: утрата, Кашфи Гадельшин
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