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8 ноября Среда

Уфа   °

В ДТП под Уфой столкнулись «КамАЗ» и «Вольво»: есть погибший

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В ДТП под Уфой столкнулись «КамАЗ» и «Вольво»: есть погибший

Фото: ГИБДД по РБ

В ДТП под Уфой столкнулись «КамАЗ» и «Вольво»: есть погибший

Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на 1489 км федеральной автодороги Самара — Уфа — Челябинск. По предварительной информации ГИБДД по Башкортостану, уфимец за рулем автомобиля «Вольво S80» двигался со стороны Уфы в сторону Челябинска. По ходу движения он решил обогнать колонну из нескольких транспортных средств, но допустил столкновение со встречным «КамАЗом». В результате аварии 39-летний водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью.

Теги: ДТП
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