УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители Башкирии получают сообщения через мессенджер WhatsApp о том, что нужно срочно, до 18 ноября, обнулить топливные карты «Башнефть». Якобы карты работать перестанут, а бонусы сгорят. Причина, по которой всё это происходит, — «будут новые карты Роснефть». На вопрос об обнулении на горячей линии компании ответили, что сейчас карта работает в стандартном режиме.

«Бонусные карты «Башнефть» являются важнейшей частью долгосрочной программы взаимодействия компании с клиентами АЗС. Замена карт пока не планируется», — прокомментировал радиостанции «Спутник ФМ» начальник отдела региональных коммуникаций пресс-службы компании «Башнефть» Рустем Таймасов.