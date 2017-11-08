В Башкирии определили лучших мастеров для участия в первенстве России по русским шашкам Фото: Вадим Шинов, Наталья Мусина

В Башкирии определили лучших мастеров для участия в первенстве России по русским шашкам Фото: Вадим Шинов, Наталья Мусина

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Ишимбае завершилось первенство Башкортостана по русским шашкам, по итогам которого прошел отбор на российское первенство. Соревнования были организованы Министерством молодежной политики и спорта РБ и Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Федерация шашек России».

Состязания на 64-клеточной доске проводились в классической и молниеносной программах среди юниоров и юниорок 17-19 лет, юношей и девушек 14-16 лет, 11-13 лет, мальчиков и девочек 9-10 лет, до 8 лет и младше. Всего в турнире приняли участие около 180 спортсменов.

За путевки на первенство России боролись представители почти всех шашечных центров Башкортостана — из Ишимбая, Стерлитамака, Уфы, Янаула, а также из Ишимбайского, Стерлитамакского, Стерлибашевского, Кармаскалинского районов.

Не смогли из-за неблагоприятных погодных условий принять участие в соревнованиях шашисты из Зауралья, а также пять участников первенства мира по международным шашкам, которое проходило в это время в Польше.

Тем не менее, квалификационный состав первенства оказался достаточно высоким: один мастер спорта, почти 20 кандидатов в мастера спорта.

Борьба была напряженной, в двух турнирах потребовались дополнительные матчи за место, сообщили в пресс-службе АНО ПШК «Башнефть».

Впервые на республиканских первенствах и тренер, и его ученик стали абсолютными победителями. Мастер спорта Дмитрий Гусаров выиграл обе программы среди юношей до 19 лет, а его ученик Аскар Бурханов дважды первенствовал среди мальчиков до 8 лет.

Золотыми медалистами стали стерлитамакцы Ильнур Рамазанов, Максим Матюнин, уфимцы Дмитрий Гусаров, Мурат Абдуллин, Екатерина Беллер, Аделя Газизова, Аскар Бурханов, Камила Валиева, ишимбайцы Гузалия Каримова, Регина Зайнуллина, Злата Парахина, Дарья Ткаченко, Вадим Арсланбаев, Ильдус Аллагузин, а также Гульназ Гаптракипова из Янаула.

Занявшие 1-3 места в классической программе получили право представлять Республику Башкортостан на первенстве России по русским шашкам.

Следующий республиканский отбор — первенство Башкортостана по международным шашкам среди юношей и девушек 14-16 лет, 11-13 лет, мальчиков и девочек 9-10 лет, до 8 лет и младше пройдет с 6 по 10 декабря здесь же, в Ишимбае, уточнил пресс-секретарь ПШК «Башнефть» Рустам Шаяхметов.