В Башкирии выявлено 97 осужденных, имеющих татуировки с нацистской символикой Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии выявлено 97 осужденных, имеющих татуировки с нацистской символикой Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В целях недопущения распространения экстремистской идеологии УФСИН России по Башкортостану продолжает привлекать к ответственности осужденных, имеющих татуировки с нацистской символикой. В настоящее время в учреждениях службы по республике выявлено 97 осужденных и следственно-арестованных, имеющих на теле перманентные рисунки в виде свастики либо схожие со свастикой. В отношении 94 лиц материалы по факту публичного демонстрирования нацистской символики направлены в органы прокуратуры.

Ряд осужденных уже привлечены к административной ответственности. В этом году 17 осужденных, отбывающих наказание в ИК-9 в Уфе, оштрафованы на 1000 рублей

Первого осужденного в Башкортостане привлекли к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики в прошлом году. Как правило, фашистскую символику наносят на места, скрытые одеждой, там, где она не бросается в глаза. В этом же случае изображение было выставлено на всеобщее обозрение. Осужденный из стерлитамакской колонии общего режима №21 на левом виске имел изображение в виде руны «зиг» — символа нацистской организации СС, на правом — в виде свастики. Суд назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей. Вопреки постановлению суда, виновный штраф не заплатил и сохранил запрещенные татуировки. В связи с игнорированием судебного решения в УФСБ России по РБ в отношении правонарушителя направлены повторные материалы.