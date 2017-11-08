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В Башкортостане дети из многодетных семей получат новогодние подарки

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане дети из многодетных семей получат новогодние подарки Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

В Башкортостане дети из многодетных семей получат новогодние подарки Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане дети из многодетных семей получат новогодние подарки. Об этом говорится в подписанном Главой региона Рустэмом Хамитовым указе «О праздновании Нового 2018 года в Республике Башкортостан».

Согласно документу, оргкомитету по подготовке и проведению новогодних мероприятий совместно с профильными министерствами и ведомствами поручено приобрести новогодние подарки несовершеннолетним детям до 14 лет из семей, имеющих пять и более детей, а также оказать материальную помощь сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в профессиональных образовательных организациях.

Администрациям районов и городов рекомендовано за счёт собственных и привлечённых средств обеспечить вручение новогодних подарков детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в домах ребенка, детских домах, социальных приютах и интернатах.

Теги: новый год-2018, глава рб
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