Российский актер Сергей Безруков познакомился с обычаями башкир и получил в дар курай Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» Российский актер Сергей Безруков познакомился с обычаями башкир и получил в дар курай Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Москве проходит третий фестиваль Русского географического общества (РГО), посвященный народам России. Гости мероприятия не могли пройти мимо башкирской юрты, которую привезли на фестиваль делегаты регионального отделения РГО. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», внутри юрты были выставлены более 170 предметов повседневного быта башкир — одежда, оружие, утварь — всё настоящее, из хранилищ Национального музея РБ. Здесь участников фестиваля угощали настоящим башкирским мёдом, а также специально для них играли на курае.

С обычаями башкир познакомился и актёр Сергей Безруков. Маэстро по изготовлению кураев Ильдар Шарипов подарил маэстро кино башкирский национальный музыкальный инструмент — курай.

В Центральном доме художника разместились экспозиции более 30 регионов России — от Вологды до Чукотки. Фестиваль открыл президент РГО Сергей Шойгу. При общении с делегацией Башкортостана, президенту РГО от имени регионального отделения руководитель делегации Камиль Зиганшин подарил точную копию карты Земли французского картографа 17 века Жана Батиста. Она была изготовлена златоустовскими оружейниками-ювелирами.

Фестиваль, открывшийся 3 ноября, продлится до 12 ноября. Еще сотни тысяч гостей смогут прикоснуться к уникальным самобытным традициям многочисленных народов страны.