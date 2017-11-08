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8 ноября Среда

Уфа   °

Волонтеры из Башкирии борются за победу в конкурсе «Доброволец-2017»

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Волонтеры из Башкортостана принимают участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец-2017». Голосование идет на сайте конкурса, оно будет продолжаться до пятницы, 10 ноября, включительно.

За победу в конкурсе борются волонтеры из Уфы Эвелина Холодова (волонтерский экологический штаб в Республике Башкортостан), Екатерина Савельева (номинация «Серебряное волонтерство»), Эльнара Бадалова, Альфина Мамбетова.

Проголосовать за них можно здесь.

Теги: волонтеры, конкурс, доброволец
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