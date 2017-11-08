Эксперты выяснили самые популярные запросы интернет-пользователей об Уфе Фото: Андрей Старостин Эксперты выяснили самые популярные запросы интернет-пользователей об Уфе Фото: Андрей Старостин

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Стали известны результаты исследования аналитиков «Яндекса» по итогам поисковых запросов интернет-пользователей о 50 крупнейших городах России. Эксперты выяснили, что по популярности в поисковых запросах к «Яндексу» столица Башкортостана занимает десятое место. За год по Уфе задали около 47 миллионов запросов — в два раза больше, чем про Оренбург или Ижевск. Больше всего столицей Башкортостана интересуются жители Самары, Магнитогорска и Оренбурга. А в самой Уфе, как оказалось, в первую очередь спрашивают про Москву, Казань и Санкт-Петербург.

Примечательно, что для пользователей из других больших городов Уфа — это прежде всего надувные лодки и завод, который их производит: «лодки уфимского производства официальный сайт», «лодка лоцман Уфа цена купить в Челябинске». Также много запросов про местную реку: «на какой реке стоит Уфа», «уровень рек в Уфе». Среди высших учебных заведений города самыми популярными оказались Уфимский государственный нефтяной технический университет и Уфимский юридический институт МВД России.

Среди крупнейших российских городов наиболее популярной оказалась Москва — за год про нее спрашивали более 339 миллионов раз. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург.