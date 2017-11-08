УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 8 по 10 декабря в Уфе на базе Среднего специального музыкального колледжа и Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова будет проходить VI Международный фестиваль-конкурс исполнителей на клавишном аккордеоне «Аккордеониссимо», сообщили в Министерстве культуры РБ.

В этом году проект включен в систему отбора на Всемирный конкурс аккордеонистов «Кубок мира». Победители «Аккордеониссимо-2017» получат право представлять Россию на «Кубке мира» в Литве в 2018 году.

В конкурсной части примут участие более 100 обучающихся детских музыкальных школ и школ искусств, студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего образования, а также исполнители без ограничения возраста из России и зарубежья. В рамках форума состоятся концерты ведущих исполнителей-аккордеонистов России и Южной Кореи, мастер-классы членов жюри, научно-практическая конференция, круглый стол. В состав жюри приглашены известные музыканты, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, преподаватели ведущих музыкальных образовательных организаций.

В день открытия, 8 декабря, на сцене Концертного зала им. Ф.И. Шаляпина выступят солисты и ансамбли в сопровождении Оркестра русских народных инструментов Уфимского государственного института искусств.

Проект «Аккордеониссимо» является уникальным и не имеет аналогов в России и за рубежом. За 10 лет своей истории фестиваль-конкурс стал традиционным. В 2011 году «Аккордеониссимо» был присужден грант Главы республики. В 2015 году «за развитие исполнительского искусства и популяризацию игры на клавишном аккордеоне, а также за развитие музыкального искусства Республики Башкортостан» фестиваль-конкурс был отмечен грамотой Музыкального общества РБ.