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Минэкономразвития Башкирии просит оценить Инвестиционный портал

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Минэкономразвития Башкирии просит оценить Инвестиционный портал Фото: Минэкономразвития РБ

Минэкономразвития Башкирии просит оценить Инвестиционный портал Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минэкономразвития Башкирии проводит опрос по оценке качества, информационного наполнения и доступности Инвестиционного портала. Результаты опроса позволят усовершенствовать работу ресурса, повысить простоту и удобство его использования, отметили в ведомстве.

Постоянное обновление и модернизация портала — один из важных моментов во взаимодействии органов власти с инвесторами. Потенциальные вкладчики могут здесь найти информацию о мерах государственной поддержки, порядке сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», рассмотрению инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса «приоритетных» и бюджетного софинансирования, и других услугах. Вся информация на портале дублируется на английском, китайском, французском языках. Онлайн-опрос проводится здесь.

Теги: инвестиции, инвесторы, инвестиционный портал
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