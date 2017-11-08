Минэкономразвития Башкирии просит оценить Инвестиционный портал
Минэкономразвития Башкирии просит оценить Инвестиционный портал Фото: Минэкономразвития РБ
Минэкономразвития Башкирии просит оценить Инвестиционный портал Фото: Минэкономразвития РБ
УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Минэкономразвития Башкирии проводит опрос по оценке качества, информационного наполнения и доступности Инвестиционного портала. Результаты опроса позволят усовершенствовать работу ресурса, повысить простоту и удобство его использования, отметили в ведомстве.
Постоянное обновление и модернизация портала — один из важных моментов во взаимодействии органов власти с инвесторами. Потенциальные вкладчики могут здесь найти информацию о мерах государственной поддержки, порядке сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», рассмотрению инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса «приоритетных» и бюджетного софинансирования, и других услугах. Вся информация на портале дублируется на английском, китайском, французском языках. Онлайн-опрос проводится здесь.