В Уфе под колеса «Шкоды» попала 23-летняя девушка Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе В Уфе под колеса «Шкоды» попала 23-летняя девушка Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Советском районе Уфы вечером 7 ноября произошло ДТП с участием пешехода. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что 30-летний уфимец, управляя автомобилем «Шкода Октавиа», двигался по улице Достоевского со стороны ул. Пархоменко. При повороте налево, на ул. Кустарную, он сбил 23-летнюю девушку. Она переходила дорогу в установленном месте.

Пострадавшая с переломом ноги обратилась в травмпункт. Медики оказали девушке необходимую помощь.

«Анализ дорожных аварий с участием пешеходов показывает, что пешего участника в темное время суток, особенно на мокрой дороге, даже освещенной, из автомобиля практически не видно. В ПДД определены строгие требования, как к водителю, так и к пешеходу. Выполнение этих требований призвано обеспечить безопасность движения. Только взаимная внимательность и точное выполнение ПДД обеспечат безопасность всех участников дорожного движения», — пояснили в ведомстве.