Правительство готово выделить ТАСС 210 млн рублей на создание «детской редакции» Фото: Олег Яровиков Правительство готово выделить ТАСС 210 млн рублей на создание «детской редакции» Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Правительство РФ предложило выделить информационному агентству ТАСС дополнительную субсидию в 210 млн рублей на создание общественно-политического канала для детей 8-16 лет. Сумма рассчитывается по 70 млн рублей в течение трех лет. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на проект бюджета на 2018-2020 годы.

Источником финансирования станут средства, перераспределенные из подраздела «Высшее образование» раздела «Образование», из статьи расходов «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям».

В ТАСС пояснили, что специальная детская редакция создается для сбора наиболее важных и интересных новостей для школьников и изложения этой информации доступным и понятным для них языком. Это будет отдельная «детская лента», которую планируется предлагать к подписке молодежным изданиям.

Летом министр образования и науки РФ России Ольга Васильева заявляла о начале организации проекта «ТАСС детям», говоря о нем как о школьном телеканале. «Первая часть этого телевидения — единая программа для всей страны, куда будут входить сюжеты на те темы, которые нас интересуют, прежде всего воспитательного значения, новостные сюжеты, а вторая часть — школьная жизнь, жизнь каждой школы, которую наши дети будут знать».