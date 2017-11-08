В Уфе в ДТП пострадал ребенок Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе В Уфе в ДТП пострадал ребенок Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На автодороге Уфа — Оренбург рядом с поселком Чесноковка вечером 7 ноября произошло серьезное ДТП. По информации, размещенной в группе «Дорожный патруль», водитель, житель Уфы, за рулем «Лады Калины» заехал на ремонтируемую полосу и снёс знаки с дорожными ограждениями.

В ДТП пострадал ребенок, находившийся в салоне отечественного легкового автомобиля. Бригада скорой помощи увезла его в больницу. Двухлетняя девочка находилась в детском автокресле, поэтому серьезных травм при дорожном происшествии не получила, проинформировали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.