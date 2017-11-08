УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе 11 и 12 ноября состоится международная выставка «Магия кошки». Уфимцы и гости города, фелинологи и любители кошек покажут своих питомцев во всей красе. Участниками шоу станут животные из лучших питомников России и зарубежья. На выставке будут представлены более 25 самых популярных, а также редких пород: тайская, персы, канадские сфинксы, мейн-куны, сибиряки, абиссины, британские короткошерстные, скотиш фолды и скотиш страйты, курильские бобтейлы, манчкины, сомалийская, американские керлы, бенгальские, экзоты, ориенталы и другие представители кошачьего мира.

Признанным лидером здесь станет черная кошка: благодаря цвету шерсти такой зверек, как утверждают экстрасенсы, поглощает больше негативной энергии. Именно поэтому в программу выставки включены два шоу: животных черного окраса «Магия черного», и животных белого окраса «Магия белого».

Судить в течение двух выставочных дней будет расширенный состав экспертов: Ирина Матюшина (Россия), Алла Серимоглу (Турция), Сергей Заболотный (Россия). Международные арбитры осмотрят за день несколько десятков животных, дадут каждому описание и выберут самых достойных.

Кошки также будут участвовать в соревнованиях аджилити — трассе с полосой препятствий, сообщили в фелинологической Федерации Республики Башкортостан.

Выставка пройдет в Торговом центре «Башкирия». Начало — в 10 часов.

Подробная информация и онлайн-заявка на сайте.