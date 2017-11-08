В Уфе в массовом ДТП у «Фольксвагена» оторвался двигатель Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk



В Уфе в массовом ДТП у «Фольксвагена» оторвался двигатель Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на Индустриальном шоссе вечером 7 ноября произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Предварительно установлено, что «Фольксваген» занесло и развернуло поперёк дороги. После этого иномарка по касательной столкнулась с «Чери». От удара китайскую машину отбросило на три припаркованных автомобиля, а «Фольксваген» врезался в «Ладу».

В группе «Дорожный патруль» сообщается, что помощь медиков потребовалась водителю «Чери». У немецкой машины от столкновений оторвался двигатель.