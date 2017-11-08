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8 ноября Среда

Уфа   °

В Уфе в массовом ДТП у «Фольксвагена» оторвался двигатель

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе в массовом ДТП у «Фольксвагена» оторвался двигатель

Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

В Уфе в массовом ДТП у «Фольксвагена» оторвался двигатель

Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на Индустриальном шоссе вечером 7 ноября произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Предварительно установлено, что «Фольксваген» занесло и развернуло поперёк дороги. После этого иномарка по касательной столкнулась с «Чери». От удара китайскую машину отбросило на три припаркованных автомобиля, а «Фольксваген» врезался в «Ладу».

В группе «Дорожный патруль» сообщается, что помощь медиков потребовалась водителю «Чери». У немецкой машины от столкновений оторвался двигатель.

Теги: ДТП
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