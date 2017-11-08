В Башкирии ВАЗ врезался в попутный трактор
В Башкирии ВАЗ врезался в попутный трактор Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk
В Башкирии ВАЗ врезался в попутный трактор Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk
УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане на трассе Шемяк — Дмитриевка утром 8 ноября столкнулись автомобиль и спецтехника. В группе «Дорожный патруль» сообщается, что водитель за рулем «ВАЗ» 14-й модели врезался в попутный трактор.
В дорожном происшествии никто не пострадал.