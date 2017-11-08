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8 ноября Среда

Уфа   °

В Башкирии ВАЗ врезался в попутный трактор

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии ВАЗ врезался в попутный трактор Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

В Башкирии ВАЗ врезался в попутный трактор Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на трассе Шемяк — Дмитриевка утром 8 ноября столкнулись автомобиль и спецтехника. В группе «Дорожный патруль» сообщается, что водитель за рулем «ВАЗ» 14-й модели врезался в попутный трактор.

В дорожном происшествии никто не пострадал.

Теги: ДТП
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