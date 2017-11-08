УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

ИА REGNUM опубликовало Рейтинг влияния глав субъектов РФ за октябрь 2017 года. «В октябре 2017 года серьезно усилились позиции вновь назначенных врио глав регионов, а также ряда губернаторов, оставшихся в должности вопреки прогнозам об их скорой отставке, — сообщает агентство. — Лидерами рейтинга губернаторов с очень сильным влиянием по-прежнему остаются мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место) и глава Чечни Рамзан Кадыров (2-е)…

Укрепили позиции сразу несколько республиканских руководителей с очень сильным влиянием. Выросло влияние главы Татарстана Рустама Минниханова (переместился с 9-го на 7-е место). Сообщения о выплате 6,6 млрд рублей дивидендов от «Башнефти» в республиканский бюджет в ближайшем будущем и усилия по продвижению региона как одной из ключевых площадок страны по проведению международных мероприятий укрепляют позиции главы Башкирии Рустэма Хамитова (поднимается в рейтинге с 10-го на 9-е место)».

«Башкирия в 2018г увеличила площади под озимые на 40%, — сообщает «Интерфакс-Россия». — Хозяйства Башкирии увеличили площади под озимые урожая 2017 года по сравнению с прошлым годом на 40% — до 457 тыс. га, сообщил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на пресс-конференции во вторник».

На той же пресс-конференции министр сказал, что башкирские аграрии в 2018 году сократят долю яровых зерновых в пользу высокомаржинальных культур, о чем также сообщает «Интерфакс-Россия»: «Сельхозпроизводители Башкирии в 2018 году намерены сократить долю зерновых в структуре площадей ярового сева за счет увеличения территории высокомаржинальных культур, заявил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на пресс-конференции во вторник».

ТАСС же передает о другой нашумевшей теме из области сельского хозяйства: «Власти Башкирии сняли карантин из-за вируса ящура в двух районах республики. Карантин, введенный в октябре в связи со вспышкой ящура в двух районах Башкирии, снят по истечении 21 дня. Об этом сообщили во вторник ТАСС в правительстве республики».

«Эксперт-Урал» в последнее время специализируется на семечках: «В Курганской области открыли завод растительных масел… Известно, что продукция завода будет реализовываться в магазинах Зауралья, Челябинской, Тюменской, Свердловской, Омской, Архангельской областей, Пермского края, Башкирии и Татарстана».

«Российская газета» пишет про «Операцию "Небоскреб"» — о том, как пожарные тренировались на самом высоком здании Санкт-Петербурга.

«Огнеборцы из 14 регионов России и Белоруссии собрались в Петербурге, чтобы принять участие в Международных соревнованиях по скоростному подъему на 39-й этаж самого высокого здания города. Они преодолели 936 ступеней, поднялись на 145 метров, и все это — в боевой экипировке, которая весит свыше 20 килограммов.

Турнир "Вертикальный вызов" проходит в Петербурге уже второй раз в небоскребе "Лидер-Тауэр", расположенном в Московском районе города. На участие в забеге зарегистрировались 217 человек. Однако не все они после обязательного медицинского осмотра перед стартом были допущены к соревнованиям. География участников забега поражает: Москва и окрестности, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Башкортостан и Карелия, Иркутская, Пензенская и Вологодская области, Калининград, Тверь, Воронеж, Нижний Новгород и другие города».

В Уфе же спасатели действовали уже по серьезному: из ТЦ и кинотеатра они эвакуировали шесть тысяч человек. «В Уфе накануне из 13 развлекательных комплексов и одного кинотеатра эвакуировали 6140 человек, — сообщает «Российская газета». — По данным местных властей, причиной массовой эвакуации стали ложные сообщения о заложенных бомбах».

«Деньги убивают». Кому нельзя играть в лотереи, — анализирует РИА «Новости», в связи с чем напоминают: «В 2001 году компания "Бинго-шоу" впервые в истории России разыграла крупный лот в миллион долларов. Его обладателем стала уборщица из Уфы Надежда Мухаметзянова, которая купила билетик в киоске на сдачу. В итоге с вычетом налогов женщине досталось 19 миллионов рублей…». Далее рассказывается, на что были потрачены эти деньги.

Многие СМИ передают новость, поступившую из Индии, например, НТВ: «Из Индии депортирован обвиняемый в убийстве россиянин». Этим россиянином является житель Уфы Руслан Саяхов, который «подозревается в нашумевшем убийстве своей знакомой, 24-летней Веры Фойкиной в октябре 2012 года, ее сожженное тело было обнаружено в ноябре того же года в Чишминском районе Башкирии».