Площадь аварийного жилья в России за последние пять лет не уменьшилась - Минстрой Фото: Олег Яровиков Площадь аварийного жилья в России за последние пять лет не уменьшилась - Минстрой Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Количество аварийного жилья в России за последние пять лет не уменьшилось, несмотря на реализацию программы по его расселению. Более 11 млн кв. м жилой площади на данный момент признаны непригодными для проживания, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство строительства России.

Речь идет о жилье, которое было признано аварийным после 1 января 2012 года. Это дома, которые не вошли в госпрограмму расселения 2014–2017 годов.

Несмотря на то, что программа расселения была выполнена на 95%, количество аварийного жилья осталось неизменным. «Значительная часть жилищного фонда массовой застройки вводилась в эксплуатацию в середине прошлого века, и многие из зданий ветшают. Частично нам удается сдерживать эти процессы за счет программ капитального ремонта, но изношенные и морально устаревшие дома, конечно, нужно заменять на современные», — пояснил эксперт Минстроя.