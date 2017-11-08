Уникальные рукописи Ленина представлены нв выставке в Уфе Фото: Башинформ Уникальные рукописи Ленина представлены нв выставке в Уфе Фото: Башинформ

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии можно познакомиться с уникальными рукописями вождя мирового пролетариата. Раритеты выставлены в экспозиции под названием «Ленин – вождь революции», развернутой в уфимском доме-музее Владимира Ульянова (Ленина).

«Это труды Ленина, написанные в 1918–1921 годах, – первые его работы. Написаны они о международном положении тех лет, задачах пролетариата, значении для простых людей революции, продовольственном налоге, – делится директор музея Гульназ Хусаинова. – А еще у нас начали экспонироваться уникальные картины, на которых изображен Ленин, открыты новые выставки советских значков и открыток. Людям разных возрастов будет полезно посетить наш музей».

В день 100-летия революции музей посетили учащиеся школ Кировского района столицы. Школьники с интересом слушали рассказ экскурсовода об уникальной эпохе в истории России, о фигуре вождя мирового пролетариата Владимире Ленине, сообщили в мэрии. Посетителей музея приветствовал ветеран Великой Отечественной Войны Раис Абдрашитов.