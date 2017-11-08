УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Вступили в силу новые правила дорожного движения. Изменился приоритет при проезде перекрестков с круговым движением. Теперь водитель, въезжающий на перекресток, будет обязан уступить дорогу машинам, которые движутся по кругу.

Согласно изменениям, перекресток должен быть обозначен знаком «Круговое движение». Однако при работающем светофоре или установленных знаках приоритета водитель должен их соблюдать.

Как уже сообщал «Башинформ», изменения в правила дорожного движения внес премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабмина подписал два постановления о внесении изменений в ПДД. Новые правила вводят диагональную разметку «вафельница» на перекрестках, изменяют приоритет при проезде автомобилями участков с круговым движением.