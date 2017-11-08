В Башкирии действует экстренное предупреждение о сильном тумане и порывистом ветре Фото: Ксения Калинина В Башкирии действует экстренное предупреждение о сильном тумане и порывистом ветре Фото: Ксения Калинина

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Утром 8 ноября в Башкирии сохранится сильный туман с видимостью 50 метров и менее. МЧС распространило экстренное предупреждение. Туман и ухудшение видимости в явлениях, являются причинами чрезвычайных ситуаций.

Водителей просят снизить скоростной режим. Пешеходов — быть аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог.

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