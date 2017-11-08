В Башкирии создается «Школа молодого фермера» Фото: Олег Яровиков В Башкирии создается «Школа молодого фермера» Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии запускается республиканский проект «Школа молодого фермера». В преддверии старта проекта, 9 ноября, Ассоциация молодых депутатов РБ проводит прием граждан по вопросам сельского хозяйства.

Общественная приемная будет работать в каждом районе республики. С 16.00 молодые депутаты на местах будут ждать граждан, интересующихся вопросами развития сельского хозяйства. Приглашаются действующие фермеры, сотрудники сельскохозяйственных предприятий, а также все заинтересованные жители населенного пункта. Адрес и время проведения приема в каждом районе можно узнать по ссылке.

«Школа молодого фермера» — проект, разработанный Ассоциацией молодых депутатов РБ. Идею поддержали Министерство сельского хозяйства РБ, Фонд развития сельских территорий. В рамках него молодые люди в возрасте до 35 лет, желающие стать фермерами, пройдут специальное обучение (экономический блок, юридический блок, кооперация, меры поддержки, маркетинг и сбыт). Предусмотрены также краткосрочные курсы по конкретным сельхоз.направлениям: животноводству, растениеводству, агротуризму, коневодству, кумысоделию и тд. В ходе практической части обучающиеся посетят действующих КФХ и пообщаются с успешными фермерами. На выходе проекта молодые люди будут иметь четкое представлении о самых разных сферах сельскохозяйственной отрасли. По окончании курсов выпускники получат сертификаты об обучении, пакет методической литературы для старта своего дела и поддержку молодых депутатов на местах.