УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкирии рассмотрят исполнение региональных законов по охране территории республики от заноса заразных заболеваний животных и их ликвидации. Отчет Управления ветеринарии будет представлен на заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию сегодня, 8 ноября. Также планируется рассмотреть результаты мониторинга правоприменительной практики по вопросу рационального землепользования, повышения эффективности и сохранности земель сельскохозяйственного назначения. Продолжится работа во втором чтении над проектом закона о внесении изменений в региональный закон «О пчеловодстве».

Комитет Госсобрания Башкортостана по жилищной политике и инфраструктурному развитию разработал несколько новых законопроектов. Они связаны с изменением организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, внесением изменений в регулировании градостроительной деятельности.

На заседании комитета в 14.30 будет рассмотрена информация об исполнении республиканских законов «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Башкортостан» и «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, а также оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств в Республике Башкортостан».

В 16.00 состоится заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам.