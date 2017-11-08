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8 ноября Среда

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Парламентарии Башкирии оценят действия ветеринаров в ликвидации последствий ящура

ПОЛИТИКА

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкирии рассмотрят исполнение региональных законов по охране территории республики от заноса заразных заболеваний животных и их ликвидации. Отчет Управления ветеринарии будет представлен на заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию сегодня, 8 ноября. Также планируется рассмотреть результаты мониторинга правоприменительной практики по вопросу рационального землепользования, повышения эффективности и сохранности земель сельскохозяйственного назначения. Продолжится работа во втором чтении над проектом закона о внесении изменений в региональный закон «О пчеловодстве».

Комитет Госсобрания Башкортостана по жилищной политике и инфраструктурному развитию разработал несколько новых законопроектов. Они связаны с изменением организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, внесением изменений в регулировании градостроительной деятельности.

На заседании комитета в 14.30 будет рассмотрена информация об исполнении республиканских законов «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Башкортостан» и «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, а также оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств в Республике Башкортостан».

В 16.00 состоится заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам.

Теги: Госсобрание рб, законодательство
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