УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Кадеты Уфимской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева представили Башкортостан на традиционном Параде Памяти в Самаре. Военный парад посвящен полководцам Победы. Участие приняли 92 парадных расчета из регионов ПФО и Санкт-Петербурга.

Кадетов из Башкирии сопровождал депутат Госдумы Рамзил Ишсарин. Он отметил, что наши ребята четвертый год подряд участвуют в параде при поддержке Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Наши кадеты в очередной раз порадовали самарцев и участников парада, продемонстрировав отличную строевую выправку. Без сомнения, такое событие навечно останется в памяти ребят, а подобные мероприятия играют важную роль в патриотическом воспитании молодежи», — сказал депутат.

В парадном строю прошли расчеты действующей армии, ветеранские и патриотические общественные организации, представители силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов, военно-патриотических объединений и клубов, ЮНАРМИЯ, ДОСААФ России, воспитанники кадетских классов.