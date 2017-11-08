Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.45 ↑

EUR 67.76 ↑

8 ноября Среда

Уфа   °

В судах Башкирии открыты десятки новых судейских вакансий

ОБЩЕСТВО

В судах Башкирии открыты десятки новых судейских вакансий Фото: Ксения Калинина

В судах Башкирии открыты десятки новых судейских вакансий Фото: Ксения Калинина

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Квалификационная коллегия судей Башкортостана объявила об открытии судейских вакансий в Уфе и республике.

В частности, требуются судьи Верховного Суда РБ, председатель Белебеевского городского суда РБ, судьи Кировского районного суда города Уфы, судьи Бирского межрайонного суда, А также мировые судьи в судебный участок № 5 по Калининскому району города Уфы и мировой судья в судебный участок № 1 по Уфимскому району. Последний день приема документов – 24 ноября.

Всю необходимую информацию по вопросам подачи заявлений и документов можно найти на официальном сайте Квалификационной коллегии судей РБ.

Теги: вакансии, судебная система
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть