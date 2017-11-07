УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студент Башкирского государственного университета Рустам Нагаев вошел в число финалистов всероссийского инженерного конкурса для студентов и аспирантов в области нанотехнологий «ВИК.Нано 2017». На суд жюри он отправил устройство для изготовления трехмерных прототипов с использованием гибридных полимерных композиций.

Всего на конкурс поступило около 60 заявок из более 20 городов России, в итоге финалистами стали всего 18 человек, представители 13 городов и 15 вузов страны, от Санкт-Петербурга до Красноярска. Жюри, в состав которого вошли представители РОСНАНО, технопарков, технологических компаний, научно-исследовательских институтов, рассмотрело заявки и провело дистанционные собеседования с участниками. Самыми популярными направлениями проектов стали: композитные материалы, биотехнологии и аддитивные технологии, уточнили в пресс-службе конкурса.

Финал пройдет 4 декабря в Москве. Для участников заключительного этапа будет организована менторская и акселерационная программы по доработке проектов и подготовке к их финальной защите.По итогам очного тура будут определены трое победителей, которые отправятся в трехдневный технологический тур по одному из крупнейших в Европе инновационных кластеров, который находится в городе Лёвен (Бельгия).

Работа с успешными проектами продолжится и вне конкурса.

Справка. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) проводит конкурс «ВИК.Нано» с 2015 года. Его участникам предлагается представить свой проект или решить одну из поставленных компаниями-партнерами задач в различных технологических областях.