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В Уфе одиннадцатиклассников приглашают написать пробное итоговое сочинение

ОБЩЕСТВО

В Уфе одиннадцатиклассников приглашают написать пробное итоговое сочинение Фото: Олег Яровиков

В Уфе одиннадцатиклассников приглашают написать пробное итоговое сочинение Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе одиннадцатиклассников приглашают написать пробное итоговое сочинение.

Его организует Центр подготовки к итоговой государственной аттестации по русскому языку и литературе при Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.

Эта процедура включает в себя, кроме проверки и оценки, работу над ошибками. Пробное итоговое сочинение состоится 10 ноября в 16.00 в аудитории 213.

Запись по телефонам (273-38-81, 8-937-366-84-40), по э/почте (kafedralit@gmail.com), по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3/а, третий корпус БГПУ, ауд. 212. Просьба сообщать следующие данные: Ф.И.О., школа.

Теги: образование, вузы, БГПУ имени М. Акмуллы
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