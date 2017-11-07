УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Борец из Башкортостана принес сборной России медаль на «Кубке Вантаа». Международный турнир по греко-римской борьбе состоялся в финском городе Вантаа. Ислам Опиев, представляющий республику, завоевал в составе сборной России золотую награду, сообщила пресс-секретарь Федерации греко-римской борьбы РБ Елена Ледяйкина.

Спортсмен боролся в весовой категории до 75 кг с сильнейшим соперником из Норвегии. Финальная встреча закончилась со счетом 6:2 в пользу Опиева.

1. Ислам Опиев (Россия). 2. Браж Рингхеим (Норвегия). 3. Иван Чернов (Россия).

Россияне стали обладателями 14 медалей, четыре из которых золотые.