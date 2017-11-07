Расуль Сагитов: «Журналист несет личную ответственность за каждое слово» Фото: радио Россиия-Башкортостан Расуль Сагитов: «Журналист несет личную ответственность за каждое слово» Фото: радио Россиия-Башкортостан

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Научиться журналистике можно, но при одном непременном условии: если в тебя природой заложено чувство слова. Об этом заявил в программе «Переплет» на радио Россиия-Башкортостан известный в республике журналист Расуль Сагитов. По мнению Расуля Сагитова, это чувство слова велико, однако изначально не детализировано. То есть, тягу к собственноручному использованию художественного слова человек может испытывать с малых лет, но как это реализовать – большой вопрос.

«На помощь приходит опыт предыдущих поколений, обучение на факультете журналистики, книги практиков. А когда у человека отсутствует это самое чувство слова, и он выбрал профессию журналиста, лишь исходя из моды, желания быть на виду, то тут какие-то нравоучения особого положительного результата не принесут», — считает Расуль Сагитов.

Отвечая на вопрос ведущего о том, с чего начинается любовь к слову, трепетное к нему отношение, журналист сказал, что многое зависит и от того, какая атмосфера царит в семье, в которой растет ребенок.

«Любовь к слову, помимо того, что закладывается самой природой, прививается еще и духом, царящим в семье. Если ребенок растет в окружении книг, периодических изданий, атмосфере уважительного отношения к слову со стороны родителей, родственников, их коллег, то и у него будет воспитываться такое же отношение к слову. Важно, конечно, и старание, когда человек вкладывает в работу всю душу и сердце, а не обходится отбыванием восьми рабочих часов», — сказал Расуль Сагитов.

Касаясь личности журналиста, он особо отметил роль его ответственности за написанное, сказанное слово.

«Журналист должен нести личную ответственность за все, что он написал, сказал, не смотря ни на объем информации, ни на количество аудитории, ни даже на то, в эфире он или нет», — категорично заявил радиожурналист.

Отдельное внимание им было уделено речевым ошибкам, тавтологии, плеоназму и другим языковым явлениям.

Расуль Сагитов — заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан, лауреат премии Правительства РБ им. Ш. Худайбердина, член Союза журналистов, Союза писателей РФ и РБ, член Общественной палаты РБ. Автор семи книг. Работает руководителем отдела общественно-политических программ радиоканала «Юлдаш» ГУП ТРК «Башкортостан».