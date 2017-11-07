В Минсельхозе Башкирии объяснили, почему в республике будут меньше сеять зерна Фото: Олег Яровиков В Минсельхозе Башкирии объяснили, почему в республике будут меньше сеять зерна Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минсельхоз Башкирии заявил о пересмотре структуры посевных площадей на 2018 год.

«Мы должны пересмотреть свою стратегию. Стремиться получать еще больше зерна, сахара, подсолнечника и гречихи — уже никакого смысла нет. Структуру посевных площадей на 2018 год мы будем переделывать. Зерна на следующий год будем планировать меньше, но увеличим площади зернобобовых и технических культур», — заявил на пресс-конфереенции в агентстве «Башинформ» министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

Поводом для такого заявления послужили низкие цены на зерновом рынке.

«Большой объем зерна свалил цены. В целом по стране цены низкие, особенно по пшенице. Сколько бы мы ни произвели больше, выручка все равно будет меньше. Да, по валовой продукции мы достигли высоких показателей, но по доходности аграрии в этом году получат меньше», — заявил перед журналистами Ильшат Фазрахманов.

По его мнению, посевные площади каждого района Башкирии должны как минимум на 10 процентов состоять из альтернативных, высокомаржинальных культур.

«К примеру, сегодняшняя цена на нут или турецкий горох составляет 65 тысяч рублей за тонну. Мягкая пшеница 3 класса – от 5 до 5,5 тысячи рублей. Хотя себестоимость нута не превышает 10 тысяч рублей. Золотистый лен сейчас оценивается в 27 тысяч рублей за тонну, рапс – в 21 тысячу. То есть это те культуры, которые приносят доход. Поэтому структуру посевных площадей будем пересматривать, хотя понимаем, что сельское хозяйство — достаточно консервативная отрасль, но мы обязаны помочь аграриям получать больший доход, чем сегодня», — заключил глава аграрного ведомства Башкирии.