Следком Башкирии проводит проверку по факту ухода из дома 15-летней школьницы Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk Следком Башкирии проводит проверку по факту ухода из дома 15-летней школьницы Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Информация о том, что 15-летняя жительница города Нефтекамска ушла из дома и не вернулась, поступила в правоохранительные органы вечером 6 ноября. По данному факту региональный Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Ранее несовершеннолетняя уже уходила из дома, сообщает пресс-служба ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводятся мероприятия по установлению ее местонахождения и обстоятельств исчезновения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.