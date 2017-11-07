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Следком Башкирии проводит проверку по факту ухода из дома 15-летней школьницы

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Следком Башкирии проводит проверку по факту ухода из дома 15-летней школьницы Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

Следком Башкирии проводит проверку по факту ухода из дома 15-летней школьницы Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Информация о том, что 15-летняя жительница города Нефтекамска ушла из дома и не вернулась, поступила в правоохранительные органы вечером 6 ноября. По данному факту региональный Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Ранее несовершеннолетняя уже уходила из дома, сообщает пресс-служба ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводятся мероприятия по установлению ее местонахождения и обстоятельств исчезновения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: поиски пропавших, Следственный комитет по РБ
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