Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.42

EUR 68.08

7 ноября Вторник

Уфа   °

Шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» выступят на Кубке Карьяла и Кубке Германии

СПОРТ

Шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» выступят на Кубке Карьяла и Кубке Германии Фото: Валерий Шахов

Шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» выступят на Кубке Карьяла и Кубке Германии Фото: Валерий Шахов

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Шесть «юлаевцев» будут защищать цвета своих сборных сразу на двух турнирах: на первом этапе Еврохоккейтура – Кубке Карьяла и на Кубке Германии.

«Нападающие Йоонас Кемппайнен и Тему Хартикайнен помогут сборной Финляндии на Кубке Карьяла. В составе сборной Швеции на турнире сыграет Линус Умарк. Вратарь Бен Скривенс получил приглашение в сборную Канады. Андрей Кареев вызван в сборную России», — уточнили в пресс-службе ХК «Салават Юлаев».

Нападающий Артем Федоров сыграет на Кубке Германии за сборную России.

Календарь игр двух ближайших турниров можно посмотреть здесь.

Теги: Еврохоккейтур, Кубок Карьяла, Кубок Германии, Салават Юлаев
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть