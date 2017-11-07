Шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» выступят на Кубке Карьяла и Кубке Германии Фото: Валерий Шахов Шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» выступят на Кубке Карьяла и Кубке Германии Фото: Валерий Шахов

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Шесть «юлаевцев» будут защищать цвета своих сборных сразу на двух турнирах: на первом этапе Еврохоккейтура – Кубке Карьяла и на Кубке Германии.

«Нападающие Йоонас Кемппайнен и Тему Хартикайнен помогут сборной Финляндии на Кубке Карьяла. В составе сборной Швеции на турнире сыграет Линус Умарк. Вратарь Бен Скривенс получил приглашение в сборную Канады. Андрей Кареев вызван в сборную России», — уточнили в пресс-службе ХК «Салават Юлаев».

Нападающий Артем Федоров сыграет на Кубке Германии за сборную России.

Календарь игр двух ближайших турниров можно посмотреть здесь.