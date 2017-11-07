Футбольный клуб «Уфа» примет участие в Korantina Homes Cup 2017 Фото: Олег Яровиков Футбольный клуб «Уфа» примет участие в Korantina Homes Cup 2017 Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Время с 8 по 11 ноября футболисты «Уфы» проведут на Кипре. Там игроки башкирской команды будут участвовать в Korantina Homes Cup 2017, чтобы заполнить паузу в чемпионате России из-за игр национальных сборных.

«Помимо «Уфы» за Кубок поборются два кипрских коллектива — «АЕЛ» из города Лимасол и ФК «Пафос» из одноименного города», — сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Расписание матчей:

8 ноября — ФК Пафос (Пафос) — «АЕЛ» (Лимасол);

10 ноября — «АЕЛ» (Лимасол) – ФК «Уфа» (Уфа);

11 ноября — ФК «Уфа» (Уфа) — ФК Пафос (Пафос).